Общественный транспорт Омска спасают от вирусов гриппа
Общество  •  31 января 2017, 16:30  •  печать

Общественный транспорт Омска спасают от вирусов гриппа

Автор: Виктория Стрельникова

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Омске, салоны всех муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами.

В общественном транспорте города начались профилактические мероприятия. Как сообщают в департаменте транспорта Омска, они направлены на защиту пассажиров и работников муниципального транспорта от вирусов гриппа. Для обработки салонов готовится специальный раствор с использованием обеззараживающих таблеток.

- На нашем предприятии обработка салонов автобусов специальным дезинфицирующим раствором проводится с 21 января. Это делается во время генеральной уборки и при прохождении транспорта через мойку. Также на конечных остановках кондукторы протирают обеззараживающим раствором все поручни в салоне автобуса, соблюдение этой обязательной процедуры контролируется, - отмечает директор ОАО "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2" Александр Кротов. - Продлятся профилактические мероприятия до тех пор, пока в городе не пройдёт эпидемия гриппа.

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r Теги  •  #грипп #карантин #общественный транспорт #эпидемия

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