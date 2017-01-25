Омич пытался ограбить магазин, угрожая продавцу веткой
Происшествия  •  25 января 2017, 14:59, последнее обновление 25 января 2017, 15:20  •  печать

Омич пытался ограбить магазин, угрожая продавцу веткой

Автор: Вероника Делор

Две продавщицы сумели отобрать у нападавшего ветку и вызвать полицию.

Сотрудники городского отделения полиции № 8 расследуют уголовное дело по факту разбойного нападения в продуктовом магазине на улице Нефтезаводской. Установлено, что утром около 8:00 в магазин зашёл мужчина и, угрожая продавцу веткой, потребовал отдать все деньги из кассы.

Однако продавец не растерялась и позвала на помощь коллегу, которая отняла у злоумышленника ветку. Вместе женщины выгнали агрессивного нападавшего на улицу и вызвали полицию.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения (на фото сверху) и узнали на них 28-летнего рецидивиста. Оперативники поймали подозреваемого рядом с его домом на улице Бородиной. Теперь рецидивист может попасть в тюрьму на десять лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

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r Теги  •  #деньги #разбойное нападение #рецидивист #УМВД #фото

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