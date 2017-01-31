Чартеры в Болгарию из Омска запустят весной
Общество  •  31 января 2017, 10:57, последнее обновление 31 января 2017, 12:11  •  печать

Чартеры в Болгарию из Омска запустят весной

Автор: Варвара Козловская

Туроператорская авиакомпания Azur Air вновь подала заявку на выполнение прямых рейсов из Омска в Болгарию.

Согласно информации по заявкам, поданной в межведомственную комиссию Минтранса России, авиакомпания Azur Air намерена продолжить полёты по маршруту Омск - Бургас (Болгария). Рейсы планируются совершать с частотой раз в неделю с 15 апреля по 29 сентября на самолётах Boeing.

Напомним, в прошлом году Azur Air уже возила омичей в Болгарию и в этом сезоне также может рассчитывать на допуск к полётам. Отметим, что сейчас авиакомпания выполняет прямые рейсы из Омска в Таиланд и Вьетнам.

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r Теги  •  #авиакомпания #Болгария #чартерный рейс

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