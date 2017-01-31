Чартеры в Болгарию из Омска запустят весной

Согласно информации по заявкам, поданной в межведомственную комиссию Минтранса России, авиакомпания Azur Air намерена продолжить полёты по маршруту Омск - Бургас (Болгария). Рейсы планируются совершать с частотой раз в неделю с 15 апреля по 29 сентября на самолётах Boeing.

Напомним, в прошлом году Azur Air уже возила омичей в Болгарию и в этом сезоне также может рассчитывать на допуск к полётам. Отметим, что сейчас авиакомпания выполняет прямые рейсы из Омска в Таиланд и Вьетнам.