В сезон отпусков откроется прямой авиарейс из Омска в Сочи

Прямые рейсы на самолётах Boeing 737 запланированы с 25 мая года по 28 сентября. В расписании авиакомпании значатся два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам. Самолёт садится в Адлере, время в пути - 4 часа 30 минут. Стоимость билетов на данный момент варьируется в пределах от 10,5 тыс. до 16,5 тыс. руб. в одну сторону.

Отметим, что перелёты из Омска в Сочи зимой и весной (до конца апреля) осуществляет авиакомпания "Россия". Однако рейс чартерный, и билеты на него продаются только в турфирмах.