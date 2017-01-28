В сезон отпусков откроется прямой авиарейс из Омска в Сочи
Общество  •  28 января 2017, 17:07, последнее обновление 28 января 2017, 17:10  •  печать

В сезон отпусков откроется прямой авиарейс из Омска в Сочи

Автор: Екатерина Криль

Перевозки по этому направлению будет осуществлять компания "Нордавиа".

Прямые рейсы на самолётах Boeing 737 запланированы с 25 мая года по 28 сентября. В расписании авиакомпании значатся два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам. Самолёт садится в Адлере, время в пути - 4 часа 30 минут. Стоимость билетов на данный момент варьируется в пределах от 10,5 тыс. до 16,5 тыс. руб. в одну сторону.

Отметим, что перелёты из Омска в Сочи зимой и весной (до конца апреля) осуществляет авиакомпания "Россия". Однако рейс чартерный, и билеты на него продаются только в турфирмах.

"РусЛайн" закрывает авиарейс Омск - Тюмень

Самолёты из Омска в Симферополь запустят летом

r Теги  •  #авиаперевозки #Сочи

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске мужчина ограбил девушку своего знакомого  •  сегодня, 14:14  •   3
В Омской области сосед забрался в дом к женщине и украл у неё печку  •  сегодня, 10:48  •   3
Владельцам каких дорогостоящих иномарок следует опасаться автоворов?  •  сегодня, 10:15  •   3
"Авангард" разгромно проиграл "Нефтехимику"  •  сегодня, 00:26  •   5
Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей  •  вчера, 16:55  •   4
В Омске сожгли 14 500 пачек сигарет  •  вчера, 15:45  •   1
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон