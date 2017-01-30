Росавтодор назвал самые смертельно опасные участки омских дорог

Проанализировав аварийность на омских дорогах в 2016 году, специалисты Росавтодора назвали пять участков трасс в Омской области, где риск попасть в дорожно-транспортное происшествие наиболее велик. В списке оказалась и автодорога Тюмень - Омск, которую водители называют "трассой смерти" из-за большого количества произошедших на ней ДТП с летальным исходом. Также в топ-5 самых опасных дорог вошли три автодороги в Омском районе.

Самые опасные участки трасс в Омской области:

- 15 км трассы М-38

- 607 км трассы Р-402

- 815 км трассы Р-254

- 576 км трассы Р-402 ("трасса смерти")

- 577 км трассы Р-402 ("трасса смерти").