Росавтодор назвал самые смертельно опасные участки омских дорог
Общество  •  30 января 2017, 11:03  •  печать

Росавтодор назвал самые смертельно опасные участки омских дорог

Автор: Артем Кримин

Сотрудники Федерального дорожного агентства составили список трасс в Омской области, где чаще всего происходят ДТП.

Проанализировав аварийность на омских дорогах в 2016 году, специалисты Росавтодора назвали пять участков трасс в Омской области, где риск попасть в дорожно-транспортное происшествие наиболее велик. В списке оказалась и автодорога Тюмень - Омск, которую водители называют "трассой смерти" из-за большого количества произошедших на ней ДТП с летальным исходом. Также в топ-5 самых опасных дорог вошли три автодороги в Омском районе.

Самые опасные участки трасс в Омской области:

- 15 км трассы М-38

- 607 км трассы Р-402

- 815 км трассы Р-254

- 576 км трассы Р-402 ("трасса смерти")

- 577 км трассы Р-402 ("трасса смерти").

Семь человек погибли ночью на "трассе смерти"

На "трассе смерти" столкнулись две фуры

r Теги  •  #авария #дороги #ДТП #Росавтодор #трасса

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