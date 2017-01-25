Омская область получит ещё миллиард рублей на безопасные дороги
Общество  •  25 января 2017, 13:58, последнее обновление 25 января 2017, 14:25  •  печать

Омская область получит ещё миллиард рублей на безопасные дороги

Автор: Виктория Стрельникова

Федеральное правительство распределило бюджетные трансферы на финансирование госпрограммы "Безопасные и качественные дороги" между 34 регионами. В Омскую область пойдет миллиард рублей.

На сайте правительства России опубликовано постановление, согласно которому распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета 34 регионам. Эти деньги выделяются на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Средства идут в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и должны быть потрачены на развитие дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Омская область от Федерации должна получить миллиард рублей. Это один из самых больших трансфертов. По миллиарду на безопасные и качественные дороги также выделят Челябинской и Новосибирской областям, Краснодарскому и Красноярскому краям.

В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина

Омская область получит одну из крупнейших субсидий на сельские дороги

r Теги  •  #госпрограмма #дороги #Правительство России #ремонт

Комментарии

Добавить свой
Лариса Савельева  •  25 января 2017, 14:25

С такими объемами финансирования остаётся ждать изменений ситуации на дорогах к лучшему, хочется верить что освоение успеют завершить до осенней непогоды.

Ответить
Последние новости
Омский Минпром выдавал маршрутные карты без конкурса  •  сегодня, 15:25
Омич пытался ограбить магазин, угрожая продавцу веткой  •  сегодня, 14:59
Михалков надеется, что москвичи изменят своё отношение к омскому "Движению"  •  сегодня, 14:20
Дата выборов омского Горсовета станет известна в июне  •  сегодня, 13:46
Омский горсовет не послушал прокуратуру и назначил чиновникам прибавку к пенсии  •  сегодня, 13:13
Омский автовокзал эвакуировали из-за бесхозной сумки  •  сегодня, 12:31  •   2
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон