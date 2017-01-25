Омская область получит ещё миллиард рублей на безопасные дороги

Федеральное правительство распределило бюджетные трансферы на финансирование госпрограммы "Безопасные и качественные дороги" между 34 регионами. В Омскую область пойдет миллиард рублей.

На сайте правительства России опубликовано постановление, согласно которому распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд руб., предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета 34 регионам. Эти деньги выделяются на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Средства идут в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и должны быть потрачены на развитие дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Омская область от Федерации должна получить миллиард рублей. Это один из самых больших трансфертов. По миллиарду на безопасные и качественные дороги также выделят Челябинской и Новосибирской областям, Краснодарскому и Красноярскому краям.