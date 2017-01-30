Карантин в омских школах продлён до 3 февраля

Как рассказала сегодня, 30 января, на пресс-конференции директор департамента образования Омска Екатерина Спехова, карантин в школах продлили до пятницы, 3 февраля. Продлится ли он ещё на несколько дней, будет решено в пятницу.

- Если карантин будет продлён, то февральские каникулы для первоклассников будут отменены, мартовские будут у всех, - рассказала она.

Отметим, что на 22 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе составил 80,95 на 10 тыс. населения, что на 34,56 % выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В городе Омске зарегистрировано 12 456 случаев заболевания. Наибольшее превышение заболеваемости отмечено у детей в возрасте 7-14 лет.