Карантин в омских школах продлён до 3 февраля
Общество  •  30 января 2017, 16:02, последнее обновление 30 января 2017, 16:45  •  печать

Карантин в омских школах продлён до 3 февраля

Автор: Варвара Козловская

Внеплановые каникулы школьников, которые начались 25 января, продлятся до конца недели.

Как рассказала сегодня, 30 января, на пресс-конференции директор департамента образования Омска Екатерина Спехова, карантин в школах продлили до пятницы, 3 февраля. Продлится ли он ещё на несколько дней, будет решено в пятницу. 

- Если карантин будет продлён, то февральские каникулы для первоклассников будут отменены, мартовские будут у всех, - рассказала она.

Отметим, что на 22 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе составил 80,95 на 10 тыс. населения, что на 34,56 % выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В городе Омске зарегистрировано 12 456 случаев заболевания. Наибольшее превышение заболеваемости отмечено у детей в возрасте 7-14 лет.

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r Теги  •  #Екатерина Спехова #карантин #продление

Комментарии

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Евгений Янушкевич  •  30 января 2017, 17:08

Повезло ребятне, по крайней мере тем, кто ещё не успел заразится гриппом.

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Иван Яковлев  •  30 января 2017, 16:41

Мне мама рассказывала, что в их детстве, наоборот, во время эпидемий гриппа, орви всех школьников выгоняли на уроки физкультуры кататься на лыжах. От этого болели мало и не долго.

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Алёна Ярошевич  •  30 января 2017, 19:03

У нынешних детей уж очень слабый иммунитет для такой профилактики. В мои школьные годы так не болели, да и родители после первого чиха не вели любимое чадо к врачу.

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