Омские школы перейдут на одну смену не раньше 2025 года

Учёбу в одну смену внесли в новый государственный стандарт образования. Некоторые омские школы уже начали работать по новому графику, остальным не хватает педагогов. В данный момент требуются учителя начальных классов, математики и иностранных языков, сообщает телеканал "Продвижение". Ещё одна проблема - нехватка площадей. За 8 лет чиновники должны профинансировать строительство 19 школ на тысячу человек каждая.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
Как по мне, вопрос с учителями решается очень быстро - ведь множество людей учится в педвузах на бюджете, а потом идут работать не по специальности , поэтому законодательно надо укрепить, что все должны отработать средства, потраченные государством на их образование.