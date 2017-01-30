Омские школы перейдут на одну смену не раньше 2025 года
Общество  •  30 января 2017, 17:56  •  печать

Омские школы перейдут на одну смену не раньше 2025 года

Автор: Валерия Шимановская

Для введения односменной системы среднего образования городу не хватает учителей и школ.

Учёбу в одну смену внесли в новый государственный стандарт образования. Некоторые омские школы уже начали работать по новому графику, остальным не хватает педагогов. В данный момент требуются учителя начальных классов, математики и иностранных языков, сообщает телеканал "Продвижение". Ещё одна проблема - нехватка площадей. За 8 лет чиновники должны профинансировать строительство 19 школ на тысячу человек каждая. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

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r Теги  •  #образование #школа

Комментарии

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Ада С  •  30 января 2017, 18:38

Как по мне, вопрос с учителями решается очень быстро - ведь множество людей учится в педвузах на бюджете, а потом идут работать не по специальности , поэтому законодательно надо укрепить, что все должны отработать средства, потраченные государством на их образование.

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