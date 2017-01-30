Омские школы перейдут на одну смену не раньше 2025 года

Для введения односменной системы среднего образования городу не хватает учителей и школ.

Учёбу в одну смену внесли в новый государственный стандарт образования. Некоторые омские школы уже начали работать по новому графику, остальным не хватает педагогов. В данный момент требуются учителя начальных классов, математики и иностранных языков, сообщает телеканал "Продвижение". Ещё одна проблема - нехватка площадей. За 8 лет чиновники должны профинансировать строительство 19 школ на тысячу человек каждая.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".