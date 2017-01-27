Омичей зовут в первый класс
Общество  •  27 января 2017, 13:05, последнее обновление 27 января 2017, 13:13  •  печать

Омичей зовут в первый класс

Автор: Василий Епанчинцев

С 1 февраля начинается приём заявлений в первые классы омских школ.

Приём заявлений родителей о зачислении детей в первые классы общеобразовательных учреждений начинается 1 февраля и продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба администрации города. Зачисление оформляется приказом руководителя школы в течение семи рабочих дней после приёма документов. Приказы будут размещаться на информационных стендах школ в день их издания.

Департамент образования обращает внимание родителей на то, что приём будущих первоклассников в учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний. Отказать в приёме первоклассника с микроучастка школа может только при отсутствии свободных мест.

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начнется с 1 июля. Подробная информация о приёме в первые классы размещена на официальном сайте департамента образования. Телефон горячей линии по вопросам приёма в первые классы: 20-12-26.

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r Теги  •  #департамент образования #школа

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