Частному сектору Омска грозит подтопление весной
Общество  •  30 января 2017, 17:33  •  печать

Частному сектору Омска грозит подтопление весной

Автор: Екатерина Криль

В городской администрации перечислили жилые массивы, которых может коснуться разлив Иртыша.

В Омске насчитывается 163 места, подверженных подтоплению в период весеннего половодья. Грунтовые и талые воды могут подтопить около 70 % частных домов в Центральном округе Омска. В частности это здания, расположенные на улицах Амурских, Северных, Судоремонтных, Восточных, в микрорайонах "Загородный" и "Первокирпичный", на Красноярском тракте и улице 2-й Дорожной. Однако проблема коснётся не только владельцев индивидуального жилья.

Выявлены и взяты на контроль 10 многоквартирных домов, подвалы которых подвержены подтоплению. В настоящее время управляющими компаниями осуществляется очистка от снега и наледи подходов и подъездов к жилым домам. Для предотвращения подтоплений планируется заготовить более 200 мешков с песком. К работам готовы 16 насосов и две ассенизаторские машины, - сообщил первый замглавы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Отметим, что текущая зима оказалась более снежной, чем год назад. Этот фактор может существенно повлиять на уровень весеннего паводка.

Весенний паводок затронет две трети районов Омской области

Аномальные снегопады грозят Омской области крупным паводком

r Теги  •  #паводок #Сергей Ковыршин #Центральный округ

Комментарии

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Ирина Пастушенко  •  30 января 2017, 17:45

И так каждую весну. Вроде бы все и готовятся к подтоплению, но масштабы паводка трудно предугадать.

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