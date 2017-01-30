Частному сектору Омска грозит подтопление весной

В Омске насчитывается 163 места, подверженных подтоплению в период весеннего половодья. Грунтовые и талые воды могут подтопить около 70 % частных домов в Центральном округе Омска. В частности это здания, расположенные на улицах Амурских, Северных, Судоремонтных, Восточных, в микрорайонах "Загородный" и "Первокирпичный", на Красноярском тракте и улице 2-й Дорожной. Однако проблема коснётся не только владельцев индивидуального жилья.

Выявлены и взяты на контроль 10 многоквартирных домов, подвалы которых подвержены подтоплению. В настоящее время управляющими компаниями осуществляется очистка от снега и наледи подходов и подъездов к жилым домам. Для предотвращения подтоплений планируется заготовить более 200 мешков с песком. К работам готовы 16 насосов и две ассенизаторские машины, - сообщил первый замглавы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Отметим, что текущая зима оказалась более снежной, чем год назад. Этот фактор может существенно повлиять на уровень весеннего паводка.