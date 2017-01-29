Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, с 3 февраля вводятся ограничительные мероприятия, включающие запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий с теми, кто содержится в учреждениях пенитенциарий системы региона. Введение карантина связано с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ на территории Прииртышья.
Ограничительные мероприятия отменят после спада заболеваемости. Среди спецконтингента, находящегося в местах лишения свободы, лиц, заболевших опасными штаммами вируса гриппа не выявлено.
Всего лишь свидания запретили с заключёнными, а я думал уж их по домам отпустят.