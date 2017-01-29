Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях
Общество  •  29 января 2017, 16:11, последнее обновление 29 января 2017, 16:17  •  печать

Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях

Среди спецконтингента, содержащегося в исправительных учреждениях Омской области, заболевших опасными штаммами вируса гриппа нет. Тем не менее, руководством принято решение ввести карантин в учреждениях пенитенциарной системы.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, с 3 февраля вводятся ограничительные мероприятия, включающие запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий с теми, кто содержится в учреждениях пенитенциарий системы региона. Введение карантина связано с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ на территории Прииртышья.

Ограничительные мероприятия отменят после спада заболеваемости. Среди спецконтингента, находящегося в местах лишения свободы, лиц, заболевших опасными штаммами вируса гриппа не выявлено.

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r Теги  •  #грипп #карантин #тюрьма #УФСИН

Комментарии

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Антон Никольский  •  29 января 2017, 17:03

Всего лишь свидания запретили с заключёнными, а я думал уж их по домам отпустят.

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