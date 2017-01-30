Омички предпочитают рожать после 30
Общество  •  30 января 2017, 14:22, последнее обновление 30 января 2017, 15:46  •  печать

Омички предпочитают рожать после 30

Автор: Дарья Молчанская

Средний возраст женщин, заводящих первого ребёнка, за последние годы увеличился на несколько лет.

В Омской области ежегодно уменьшается доля женщин, рожающих от 18 до 25 лет, и увеличивается доля рожениц от 31 до 40 лет.  Об этом сегодня рассказала начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко. 

В прошлом году самыми юными родителями стала семья, в которой отцу было 17 лет, а матери всего 14. Самыми возрастными родителями оказались 70-летний отец и 41-летняя мать.

"Средний возраст матери при рождении ребёнка в районах области составляет 28 лет, а в Омске находится на прежнем уровне - 29 лет. При этом 41,2 % родов приходится на женщин, ставших матерями в возрасте от 25 до 30 лет", - отметила Наталья Биляченко.

Добавим также, что мужчины в Омске женятся в возрасте 25-39 лет, а женщины выходят замуж в возрасте 18-24 лет. Но есть те, кто не подходит под эту статистку. Так, в прошлом году 92-летняя омичка вышла замуж за 87-летнего мужчину. Всего в прошлом году в возрасте более 75 лет в брак вступили 21 женщин и 34 мужчины.

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r Теги  •  #брак #дети #ЗАГС #новорожденные

Комментарии

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Екатерина Семенова  •  30 января 2017, 14:35

А может это не омички выбирают когда рожать, а природа сама распоряжается.

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