Омичи называют своих детей Ранеткой, Гисметом и Белояром

В главном управлении ЗАГС назвали самые распространённые и самые необычные имена детей, родившихся в 2016 году.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко, самое популярное женское имя - Софья (София). Его получили 886 новорождённых девочек. Также чаще всего девочек называли Дарьей, Викторией, Марией и Полиной. Среди мужских имен популярны имена Артём, Максим, Александр, Михаил и Дмитрий.

В прошлом году также набирали популярность имена, распространённые в начале XX века: Анфиса, Глафира, Евангелина, Евдокия, Пелагея, Савва, а также имена с окончанием на -слав: Владислав, Вячеслав, Станислав, Святослав, Мирослав и Бронислав.

- Критерии выбора имени ребёнка индивидуальны: одни родители заботятся о благозвучности имени и красивом сочетании с отечеством и фамилией. Другие придерживаются семейных традиций и называют ребёнка в честь родственников, близких, друзей, третьи хотят назвать ребёнка модным, популярным, а четвёртые - редким именем, - объяснила Биляченко.

По-прежнему называют своих детей такими именами, как Есения, Эмилия, Милана, Юлианна, Гавриил и Иосиф. Из необычных специалисты выделяют следующие имена: Ранетка, Баракатилло, Весна, Гисмет, Святозар, Белояр, Эврика, Евлампия, Ларион, Нил, Капитолина и Мирей.

Также в 2016 году 13 новорождённым было присвоено двойное имя: Анна-Мария, Агнесса-Эмилия, Ярослав-Евгений, Анита-Александра и Адам-Эдуард.