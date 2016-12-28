Самолёт "Омск" прилетел в омский аэропорт

В аэропорт прибыл красно-белый самолёт с надписью "Омск" и гербом города.

28 декабря в районе 4:30 в Омске приземлился Airbus A319 авиакомпании "Россия", названный в честь Омска. Борт самолёта украшен символикой города и выкрашен в бело-красный цвет. Кроме того, на нём написано название Омска.

Это не выдумка нашей авиакомпании. Существует также два варианта названия самолётов: или им присваивают имена каких-то заслуженных деятелей в области науки, культуры, политики, или названия городов, - цитирует "НГС.Омск" слова командира самолёта "Омск" Вадима Лебедева.

Отметим, также в честь российских городов назвали самолёты: "Москва", "Владивосток", "Волгоград", "Грозный", "Екатеринбург", "Ижевск", "Казань", "Кострома", "Магадан", "Мурманск", "Нижний Новгород", "Новосибирск", "Оренбург", "Пенза", "Пермь", "Петропавловск-Камчатский", "Ростов-на-Дону", "Рязань", "Смоленск", "Сочи", "Уфа", "Хабаровск", "Челябинск" и "Южно-Сахалинск". Первым среди них стал "Санкт-Петербург".