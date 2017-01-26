Омские депутаты отказались возвращать льготы сельским педагогам

Сегодня, 26 декабря, депутат Совета Черлакского муниципального района Омской области Александр Аносов попытался внести в Законодательное собрание документ, предполагающий отмену введённой в прошлом году единовременной денежной выплаты (ЕДВ) для педагогов и учителей на пенсии и возвращении ранее действовавших льгот.

Напомним, в ноябре прошлого года Законодательное собрание Омской области приняло проект закона, согласно которому сельские учителя перестали получать льготы на оплату ремонта, освещения или отопления своих домов. Социальную "скидку" заменили единовременной выплатой в 2300 руб. Причём чиновники настаивали, что педагоги одобрили переход на ЕДВ. Однако депутат Черлакского района сегодня заверил, что ситуация на самом деле развивалась совсем не так.

- Мы предлагаем отменить эту денежную выплату и вернуть ранее существовавшие денежные эквиваленты, - объявил он. - Предлагаемые изменения согласуются с законом об образовании РФ, в котором признаётся особый статус педагогических работников. Сейчас, по нашему мнению, статус будет заключаться в том, что педагоги будут еле сводить концы с концами. Министерство труда и социального развития Омской области, а также социальная комиссия Законодательного собрания приводила цифры, утверждала, что педагоги довольны этой ЕДВ, которая улучшит их материальное положение. Нам непонятно, в каких районах проводился этот опрос. К нашему председателю профсоюза образования и науки никто не обращался. Да и наши подсчёты, сделанные путём сбора подписей с педагогов, говорят о диаметрально противоположном. По нашим подсчётам, более 60 % педагогов района за отмену ЕДВ.

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алёхин поддержал черлакского депутата, заявив, что введением ЕДВ областные чиновники подставили губернатора.

- Я призываю поддержать данный законопроект и принять его в обоих чтениях. Закон о введении ЕДВ для педагогов принимался без проработки и обсуждения с педагогами. Круглый стол мы провели в декабре, когда закон уже был принят. А на круглом столе педагоги сказали, что этот закон надо отменять и возвращать прежнюю схему, которая действовала ещё со времён царской России. <…> Виктор Иванович(Назаров, губернатор Омской области - прим. ред.), вас в очередной раз подставили. Я это откровенно говорю.

Больше из депутатов никто выступить не захотел. В итоге за отмену ЕДВ выступили лишь десять парламентариев, несколько воздержались, но большая часть просто синхронно "забыла" во время голосования нажать на какую-нибудь кнопку: 27 человек после истечения отведённого на раздумья времени значились в графе не голосовавших. "Я бы не хотел комментировать произошедшее. Это не моя ответственность, не мой комитет. Но на самом деле я считаю, что со стороны коммунистов это был просто ничем не подкреплённый популизм", - объяснил произошедшее во время голосования депутат фракции "Единая Россия" Дмитрий Шишкин.