Число родившихся в Омской области почти сравнялось с числом умерших
Общество  •  26 января 2017, 10:30  •  печать

Число родившихся в Омской области почти сравнялось с числом умерших

Автор: Варвара Козловская

Омскстат обнародовал оперативные данные о естественном движении населения в регионе в прошлом году.

Как сообщили в ведомстве, за январь-декабрь 2016 года органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 26 411 родившихся и 26 217 умерших. Напомним, что в 2015 году число новорождённых составляло 28 856 человек. Между тем, лидирует по естественному приросту населения в Сибирском федеральном округе Бурятия. Естественный прирост населения в республике за год составил 5126 человек.

Всего в прошлом году в Омской области было зарегистрировано 13 370 браков, а развод оформили 8649 супружеских пар. Таким образом, в расчёте на тысячу жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода. Отметим, что в 2015 году органы ЗАГС зарегистрировали 15 595 актов о заключении брака. Число разводов уменьшилось с 8684 в 2015 году до 8649 развода в 2016.

Омскстат: Естественный прирост населения продолжается

Омскстат: мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек

r Теги  •  #естественный прирост #Омскстат

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