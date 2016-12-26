Омскстат: Естественный прирост населения продолжается
Общество  •  26 декабря 2016, 17:23, последнее обновление 26 декабря 2016, 17:25  •  печать

Омскстат: Естественный прирост населения продолжается

Автор: Варвара Козловская

В период с января по ноябрь в регионе число родившихся превышало число умерших на 338 человек.

По данным Омскстата, в январе-ноябре 2016 года в Омской области сохранялся естественный прирост населения. За это время в регионе родилось 24383 человека и умерли 24045 граждан. Число родившихся превысило число умерших на 338 человек. "Общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,5 промилле. Общий коэффициент смертности - 13,3 промилле", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, за 11 месяцев 2016 года в Омской области зарегистрировали брак 12452 пары, развелись 7969 супружеских пар. В расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.

20 омских пар поженятся под Новый год

r Теги  •  #естественный прирост #Омскстат #рождаемость
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор предложил ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог  •  сегодня, 20:00  •   2
Асфальтовое покрытие омского метромоста отремонтируют впервые за десять лет  •  сегодня, 17:41  •   1
В Омске поймали мошенницу, воровавшую деньги с банковских карт  •  сегодня, 16:10  •   1
Омские заключённые начали производить палочки для еды  •  сегодня, 15:40  •   1
Жизнь погибшей в Омской области велосипедистки оценили в 600 тыс. рублей  •  сегодня, 14:17  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь