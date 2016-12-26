Омскстат: Естественный прирост населения продолжается

В период с января по ноябрь в регионе число родившихся превышало число умерших на 338 человек.

По данным Омскстата, в январе-ноябре 2016 года в Омской области сохранялся естественный прирост населения. За это время в регионе родилось 24383 человека и умерли 24045 граждан. Число родившихся превысило число умерших на 338 человек. "Общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,5 промилле. Общий коэффициент смертности - 13,3 промилле", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, за 11 месяцев 2016 года в Омской области зарегистрировали брак 12452 пары, развелись 7969 супружеских пар. В расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем 7 браков и 4 развода.