ГИБДД: Неубранный снег является причиной наездов на пешеходов в Омске

В Госавтоинспекции признали, что причиной наездов на пешеходов в большинстве случаев является неудовлетворительное содержание дорог администрацией города.

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, в течение 2016 года на пешеходных переходах в Омске было совершено 292 наезда на пешеходов. Погибли 9 человек и 307 получили травмы различной степени тяжести. В этом году уже зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 пешеходов получили травмы, из них 5 - это несовершеннолетние.

При этом причиной практически всех происшествий стали неудовлетворительные дорожные условия. Отметим, что всего с начала зимы омской мэрии выдали более 250 предписаний с требованием устранить недостатки на дорогах. За повторные нарушения были возбуждены 87 административных дел.

- Наличие снежных валов на пешеходных переходах, сформированных в процессе очистки автомобильных дорог, значительно затрудняет передвижение пешеходов, вынуждает участников дорожного движения пересекать проезжую часть в неустановленных местах, что напрямую способствует совершению дорожно-транспортных происшествий, - говорится в сообщении ведомства.