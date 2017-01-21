В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина
Общество  •  21 января 2017, 11:06, последнее обновление 21 января 2017, 11:36  •  печать

В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина

Автор: Антон Маликов

Житель Омска через социальные сети обратился к администрации города с просьбой убрать колейность с улицы 20-я Линия, и чиновники отреагировали. 

Накануне утром в омских сообществах социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная на улице 20-я Линия. В ролике житель города Александр Шаронихин, используя нелитературные слова, пожаловался на состояние дороги и попросил чиновников почистить её. Сотрудники администрации города быстро отреагировали на это обращение.

- Ну, мэр, ну, красавчик! - восклицает Александр Шаронихин во втором ролике, появившемся в социальных сетях сегодня, 21 января. - Пока в интернет не выложишь, не почистят дорогу. Вот, смотрите, почистили 20-ю Линию между Омской и Арнольда Нейбута. Пошире бы, конечно, почистить могли, поскольку только одна машина проезжает, но зато нет колеи. Ой, красавчик, молодец. Большое спасибо мэру Двораковскому от меня лично и жителей микрорайона.

Добавим, что за последнее время это уже второй случай, когда омские чиновники чистят дорогу после видеообращения омичей. Первой дорогой, с которой убрали колейность после появившегося в социальных сетях ролика, стала улица Звездова.

Напомним, что ещё в декабре прошлого года губернатор Омской области Виктор Назаров предлагал ввести в городе режим ЧС из-за плохой, по его мнению, очистки дорог от снега и наледи. Он обещал "применить самые жёсткие взыскания" к должностным лицам, если будет доказано, что ДТП происходят из-за недоработки дорожников.

В январе текущего года ГИБДД и сотрудники областного Минстроя организовали рейд по магистралям Левобережья. Проехав по городским магистралям чиновники заявили, что 90 процентов омских дорог не соответствуют требования зимнего содержания. 

Омский губернатор предложил ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог

Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания

r Теги  •  #видео #Вячеслав Двораковский #дороги #колея #снег

Комментарии

Добавить свой
Виктория Прищепова  •  21 января 2017, 14:36

Ну хоть на что-то реагируют! Молодец житель города, все-таки нашел способ достучаться до властей!

Ответить
Злата Маркова  •  21 января 2017, 12:41

А не обрушится ли сейчас на власти целая волна видеообращений? Так и надо, если иначе никакого результата.

Ответить
Сергей Грушин  •  21 января 2017, 11:37

Хоть чего то чинуши боятся в нашей стране, видимо сочетание мата и интернета самое действенное.

Ответить
Последние новости
В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её  •  сегодня, 11:47  •   2
Омичи откроют зимнюю Универсиаду в Алматы  •  вчера, 17:10
Омских чиновников оставили без фуршета  •  вчера, 17:00  •   1
В Омске закрыли торговую точку, нелегально торгующую ветеринарными препаратами  •  вчера, 16:27
Пенсии омичей повысятся дважды в 2017 году  •  вчера, 16:09  •   1
В Омске вынесли приговор хозяину салонов "Сакура"  •  вчера, 16:05
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон