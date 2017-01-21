В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина

Накануне утром в омских сообществах социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная на улице 20-я Линия. В ролике житель города Александр Шаронихин, используя нелитературные слова, пожаловался на состояние дороги и попросил чиновников почистить её. Сотрудники администрации города быстро отреагировали на это обращение.
- Ну, мэр, ну, красавчик! - восклицает Александр Шаронихин во втором ролике, появившемся в социальных сетях сегодня, 21 января. - Пока в интернет не выложишь, не почистят дорогу. Вот, смотрите, почистили 20-ю Линию между Омской и Арнольда Нейбута. Пошире бы, конечно, почистить могли, поскольку только одна машина проезжает, но зато нет колеи. Ой, красавчик, молодец. Большое спасибо мэру Двораковскому от меня лично и жителей микрорайона.
Добавим, что за последнее время это уже второй случай, когда омские чиновники чистят дорогу после видеообращения омичей. Первой дорогой, с которой убрали колейность после появившегося в социальных сетях ролика, стала улица Звездова.
Напомним, что ещё в декабре прошлого года губернатор Омской области Виктор Назаров предлагал ввести в городе режим ЧС из-за плохой, по его мнению, очистки дорог от снега и наледи. Он обещал "применить самые жёсткие взыскания" к должностным лицам, если будет доказано, что ДТП происходят из-за недоработки дорожников.
В январе текущего года ГИБДД и сотрудники областного Минстроя организовали рейд по магистралям Левобережья. Проехав по городским магистралям чиновники заявили, что 90 процентов омских дорог не соответствуют требования зимнего содержания.
Ну хоть на что-то реагируют! Молодец житель города, все-таки нашел способ достучаться до властей!
А не обрушится ли сейчас на власти целая волна видеообращений? Так и надо, если иначе никакого результата.
Хоть чего то чинуши боятся в нашей стране, видимо сочетание мата и интернета самое действенное.