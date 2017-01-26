СМИ: В Омске пьяный судья попал в ДТП в районе метромоста

Пьяный водитель за рулём иномарки, представившийся судьей, едва не сбил женщину-пешехода, врезался в отбойник на мосту и вылетел в кювет.

Накануне в районе метромоста произошло ДТП, сообщает "ЧП Омск". Водители заметили автомобиль, вилявший из стороны в сторону. Nissan Almera врезалась в отбойник, но всё же продолжила движение. На улице 3-я Енисейская иномарка чуть не сбила женщину-пешехода и вылетела в кювет. За рулём Nissan оказался мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Свидетелям ДТП нарушитель начал предъявлять удостоверение судьи. Вскоре он был передан приехавшим сотрудникам ГИБДД. По сведениям life.ru, за рулём Nissan Almera находился человек, представившийся Константином Долгих, который ранее занимал пост заместителя председателя Октябрьского районного суда. Сейчас Долгих возглавляет управление правовой и организационно-кадровой работы министерства культуры Омской области.