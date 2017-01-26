Омичам разрешили забирать авто со штрафстоянок "в кредит"

Раньше, согласно законодательству, омичам, чтобы забрать свой автомобиль со специализированной стоянки, нужно было сначала заплатить штраф. И если денег на это у провинившегося гражданина не было, то забрать машину он не мог, при этом долг за пребывание авто на штрафстоянке продолжал расти. Теперь жители Омска смогут сразу вернуть себе "арестованный" автомобиль, а оплатить штраф позже.

- Законопроект прошёл антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия, - сообщил представлявший законопроект заместитель министра промышленности, транспорта и информационных технологий Игорь Лукьянов.

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли документ в окончательном втором чтении.