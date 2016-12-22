Омские депутаты приняли резонансный закон о налоге на имущество организаций 

Сегодня, 22 декабря, члены Законодательного собрания Омской области приняли в окончательном чтении законопроект, согласно которому расчёт налога на имущество организаций будет вестись исходя из кадастровой стоимости.

Разработать данный проект закона областное министерство экономики обязали на федеральном уровне. Именно в Москве сочли, что владельцы торговых центров должны платить за своё имущество больше. Мало того, федеральные законодатели решили, что действие данной нормы необходимо распространить и на тех бизнесменов, которые в силу применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД или ПСН) были освобождены от уплаты налога на имущество.

Суть закона состоит в следующем: для предпринимателей, владеющих административно-деловыми и торговыми центрами, а также нежилыми помещениями, в которых располагаются офисы, расчёт налога на имущество будет вестись исходя из кадастровой стоимости. В Омской области налоговая ставка будет повышаться поэтапно: с 1 до 2 % с 2018 по 2022 год. Для тех, кто применяет налоговые спецрежимы, повышение тоже будет вестись в несколько этапов - с 0,1 % в 2018 году до 2 процентов в 2022 году. Кроме того, для данной категории налогоплательщиков установлен вычет в размере 500 кв. м. от налогооблагаемой базы.

Данные изменения в законодательстве коснутся в первую очередь владельцев торговых центров и нежилых помещений, в которых размещаются офисы, объекты общественного питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 5000 кв. м. К слову, строители могут вздохнуть спокойно - депутаты учли их интересы в ходе корректировки документа.

- Была принята поправка, благодаря которой строительные компании, а, следовательно, и дольщики, не будут платить большой налог на квартиры, которые являются товаром, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Сергей Калинин. - Строители и так находятся сегодня в затруднительном положении, и если их облагать налогом по кадастровой стоимости, то это может привести к банкротству.

Также освобождены от данного обременения будут розничные рынки и здания органов государственной власти и местного самоуправления.

Данный закон вступит в силу с 1 января 2018 года, что даёт депутатам время подкорректировать его в течение следующих сессий.

ОМСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ СМИРИЛИСЬ С ГРЯДУЩИМ ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО