Омский горсовет не послушал прокуратуру и назначил чиновникам прибавку к пенсии

Омский городской совет принял документ, предусматривающий ежемесячные выплаты из городского бюджета бывшим чиновникам, находящимся на пенсии. При этом прокуратура готова оспаривать документ в суде.

На сегодняшнем заседании Городского совета обсуждалось принятие решения "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан". Речь идёт о ежемесячной выплате бывшим служащим органов государственной власти и местного самоуправления. Среди них бывшие мэры Омска, вице-мэры, председатели исполкома Совета народных депутатов и Городского совета и их заместители, глава городской избирательной комиссии и др.

Размеры выплат варьируются от 10 до 30 тыс. руб. Список получателей определяет мэрия. Оглашать фамилии сегодня не стали, однако в него входят люди небедные.

В списке - категория граждан, которые мало нуждаются в этих доплатах. Бывшие руководители города - пенсионеры - сейчас занимаются бизнесом. Тот, кто не вступил в пенсионные права, сейчас вообще депутат Госдумы, у него будет другая пенсия. Шойхет (Юрий, мэр Омска в 1991-1994 гг. - прим. ред.) вообще в Канаде живёт. Давайте средства из бюджета города Омска в Канаду отправлять. Ладно бы там были врачи, учителя, но вы же не предлагаете им доплату, - заявил Сергей Дроздов, намекнув на неэтичность таких выплат.

Компромиссное решение предложил Николай Чираков - оставить выплаты лишь тем, кто получал их до января 2017 года. Таким образом, на бюджет не легла бы дополнительная нагрузка. Однако эту поправку депутаты не поддержали.

Прокуратура прямо заявила, что документ в целом противоречит бюджетному законодательству. Однако Горсовет нашёл лазейку - декабрьское решение Верховного суда по аналогичному вопросу в отношении государственных госслужащих.

Мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда представительный орган пытается преодолеть судебное решение, - подчеркнул прокурор Омска Алексей Полубояров и добавил, что генпрокуратура сейчас оспаривает вышеназванное судебное решение.

Несмотря на протест прокуратуры решение о доплатах было принято. Полубояров отметил, что надзорный орган готов оспорить этот документ в суде.