Восемь школ Омска закрыты на карантин
Общество  •  25 января 2017, 09:45, последнее обновление 25 января 2017, 10:30  •  печать

Восемь школ Омска закрыты на карантин

Автор: Варвара Козловская

В связи с эпидемией гриппа в регионе полностью закрыто 15 школ, из них восемь расположено в Омске.

Как сообщили сегодня в Министерстве образования, по состоянию на 24 января в Омской области полностью закрыто 15 школ.

Две - в Исилькульском, по одной - в Азовском, Любинском, Марьяновском, Москаленском и Нововаршавском районах. Восемь школ закрыто в городе. Частично закрыты 54 школы, из них большинство (43), расположены в Омске.

Полностью закрыты два детских сада: один в городе и ещё один в Москаленском районе. Частично не работают 30 дошкольных образовательных учреждений, из них 24 - в городе.

- В образовательных организациях усилены утренние фильтры, проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия, - отметили в ведомстве. 

Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро

Три школы в Омской области полностью закрыты на карантин

r Теги  •  #грипп #карантин #школа

Комментарии

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Максим Нефедов  •  25 января 2017, 11:09

А зачем закрывать школы частично? Это кто-то будет ходить и разносить инфекцию, а остальные вдыхать? По-моему это бред...

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Андрей Механиков  •  25 января 2017, 10:53

Было бы здорово, если бы списки школ и детских садов закрытых публиковали, чтобы дети зря по морозу не гуляли до школы и обратно.

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