Восемь школ Омска закрыты на карантин

В связи с эпидемией гриппа в регионе полностью закрыто 15 школ, из них восемь расположено в Омске.

Как сообщили сегодня в Министерстве образования, по состоянию на 24 января в Омской области полностью закрыто 15 школ.

Две - в Исилькульском, по одной - в Азовском, Любинском, Марьяновском, Москаленском и Нововаршавском районах. Восемь школ закрыто в городе. Частично закрыты 54 школы, из них большинство (43), расположены в Омске.

Полностью закрыты два детских сада: один в городе и ещё один в Москаленском районе. Частично не работают 30 дошкольных образовательных учреждений, из них 24 - в городе.

- В образовательных организациях усилены утренние фильтры, проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия, - отметили в ведомстве.