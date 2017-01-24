Путешественник Леонид Круглов: "Обязательно побывайте на Ямале и в Якутии"

Путешественник Леонид Круглов, который попадал в шторм у мыса Горн и общался с жителями острова Пасхи, во время своего визита в Омск рассказал о своих самых опасных экспедициях и уникальных местах Сибири.

Известный российский фотограф, режиссёр, автор проекта "По следам великих русских путешественников" Леонид Круглов приехал в Омск, чтобы снять сюжет для своего нового фильма и показать омичам документальную картину "Вокруг света". Перед показом фильма путешественник, четыре раза обогнувший земной шар, ответил на вопросы журналистов в пресс-центре "МКР-Медиа".

О собственном проекте и путешествиях

Как бы это пафосно ни звучало, путешествия для меня были предопределены судьбой. Как только я пришёл из армии, я сразу попал в череду путешествий, много работал на телевидении, тогда стали сниматься первые проекты о путешествиях. И поскольку я историк по образованию, мне казалось очень важным совмещать историю, географию и приключения.

В какой-то момент мне захотелось реализовать свой собственный исследовательский проект, и тогда родилась идея проекта, где бы мы шли по чьим-то следам. В результате за восемь лет мы прошли по следам великих русских путешественников, сравнивая то, что было тогда и что есть сейчас.

О самом ярком путешествии

Обычно ярким путешествием оказывается либо то, в котором ты сейчас находишься, либо которое только что завершил. Для меня сейчас это летнее путешествие, когда мы прошли Якутию, сплавились по Индигирке, потом вышли на катамаране морского типа в море и пошли в сторону Чукотки. Вот это всё я, наверное, буду помнить. Это было и страшно, и опасно, и одновременно очень красиво.

О самой опасной экспедиции

Первая моя экспедиция была в 1998 году в джунгли Папуа - Новой Гвинеи, где мы искали людей, живущих на деревьях. Тогда только устанавливались с ними контакты, но в режиме стычек, военных действий и убийств. Были непростые отношения, понятно, что любое племя оберегает свою территорию от чужаков. Мы отправились в самый центр острова, в дебри, мы были совершенно неподготовленные, и, слава Богу, все остались живы. И только сейчас я понимаю, что, отправляясь в такое путешествие, надо быть и физически готовым, и психологически. Кроме того, необходимо обладать этнографическими знаниями, знать мифологию и первобытную психологию, потому что это совершенно другой мир и ментальность, в которую ты попадаешь.

Несмотря на то, что с нами были индонезийские военные с автоматами, эти люди, которые взбудораженные выбежали из леса, могли и броситься на нас, и бросить копье. Это был огромный риск. Сейчас уже, спустя 20 лет, к людям, живущим на деревьях, организовывают туры.

О Сибири

Я думал, что Сибирь будет лаконичная, аскетичная и достаточно однообразная. И для меня во время съёмок было открытием, что в нашей Сибири есть удивительные места, просто фантастические пейзажи и очень красивые уникальные места.

В Сибири можно увидеть то, что в мире не увидишь. И, несмотря на то, что в советский период много что исчезло, многое сохранилось, если сравнивать Америкой. Там ты не увидишь того, чтобы стояли настоящие вигвамы и вокруг них ходили люди в традиционной одежде, если только на туристических мероприятиях. А здесь, на Ямале, можно пожить в настоящем вигваме и с настоящими индейцами, вкусить эту настоящую кочевую жизнь. И, по-моему, это очень интересно.

О семье

В насыщенные событиями годы бывает, что месяц-полтора ты находишься дома, а всё остальное - это время путешествий. Сложно с таким графиком уделять время семье и воспитанию детей. Как раз сейчас у меня родилась дочка, и благо сейчас у меня есть время: два месяца путешествую, а три - провожу дома. Быть женой путешественника - как быть женой капитана дальнего плавания, и дома бываешь редко.

О фильме "Вокруг света"

Это кругосветное путешествие именно из отдалённых мест - Мыс Горн, который мы огибаем на паруснике. Сейчас всё меньше судов рискуют там ходить, тем более парусных. Это место всегда было опасно: там сталкиваются воды двух океанов. Другие отдалённые районы - остров Пасхи и Маркизские острова, куда заходили корабли первой российской кругосветки. Маршрут был очень большой - мы пересекли самое сердце Тихого океана и Атлантический океан.

В течение прошлого года фильм шёл в прокате по основным городам России, и результату как автор я рад. Слава Богу, что есть интерес к документальному кино.

Советы путешественникам

Подготовленным туристам и людям с опытом путешествий я бы посоветовал Якутию, в частности Индигирку, и вообще много мест. Это совершенно удивительная и красивая страна. Там могут быть и сплавы, и горные восхождения. На Индигирке просто невероятные горные изваяния! Ещё я бы очень советовал Ямал. Мы провели там много времени и кочевали вместе с народами, которые там живут. Мне кажется, у такого вида туризма большое будущее.

О планах

На этот год у нас запланировано много экспедиций, и все они будут сложные и экстремальные. Через перевал Дятлова мы пройдём на Маньпупунёр. Мы хотим рассказать, как шли древние первопроходцы, как они переваливались через так называемый Большой камень. Будет также большая экспедиция на Чукотку, где мы хотим провести Праздник первого кита, и вообще всю зиму и весну с чукчами-охотниками. Будет также ещё один выход в море на катамаране морского типа через устье Колымы.

Фото: Илья Петров