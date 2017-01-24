Известный путешественник изучит в Омске первый русский атлас

Сегодня, 24 января, по приглашению омского отделения Русского географического общества (РГО) и "Центра развития туризма "Увлечен и Я" в Омск приехал путешественник, член РГО, режиссёр-документалист Леонид Круглов. В международном пресс-центре "МКР-Медиа" он ответил на вопросы журналистов.

Сейчас Леонид Круглов работает над созданием фильма о легендарном маршруте Семёна Дежнёва "Великий Северный Путь", в съёмках которого принял участие Фёдор Конюхов, первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли. В Омске съёмочная группа снимет сюжет о "Чертёжной книге Сибири" Семёна Ремезова, который войдёт в общий хронометраж фильма, повествующего о путешествии вглубь истории вдоль арктических широт нашей страны.

- Сегодня мы встречаемся с известным омским краеведом, специалистом по древней истории, в архиве городской библиотеки. Он нам расскажет об этой чертёжной книге, потому что она важна для этого фильма. Она поможет мне полностью погрузиться в 17 век и сделать его максимально приближённым к истории. И я надеюсь, что мы получим комментарий, какова была Сибирь в тот момент, когда в неё вступил Семён Дежнёв. Был Тобольск, был небольшой деревянный острог в Якутске, а дальше - неведомые земли. И мне хочется переместиться именно в этот период, - рассказал Леонид Круглов.

В Омске его команда проведёт два дня, после чего отправится в Тобольск, где пройдут основные съёмки фильма. После у путешественника запланирован ряд экспедиций, в том числе на перевал Дятлова и на Чукотку, где будет отмечаться Праздник первого кита.

- В Сибири можно увидеть то, что в мире не увидишь. И, несмотря на то, что в советский период много что исчезло, многое сохранилось, если сравнивать Америкой. Там ты не увидишь того, чтобы стояли настоящие вигвамы и вокруг них ходили люди в традиционной одежде, если только на туристических мероприятиях. А здесь, на Ямале, можно пожить в настоящем вигваме и с настоящими индейцами. Вкусить эту настоящую кочевую жизнь и, по-моему, это очень интересно, - говорит путешественник.

Читайте интервью с Леонидом Кругловым на нашем сайте в ближайшее время.

Фото: Илья Петров