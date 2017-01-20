Омичей приглашают на встречу с известным путешественником
Общество  •  20 января 2017, 10:02, последнее обновление 20 января 2017, 10:09  •  печать

Омичей приглашают на встречу с известным путешественником

Автор: Варвара Козловская

В Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится встреча со знаменитым путешественником Леонидом Кругловым, который снимает в нашем городе сюжет для своего фильма. 

24 января по приглашению "Центра развития туризма "Увлечен и Я" в Омск приедет путешественник, член Русского географического общества, режиссёр-документалист Леонид Круглов.

В этот день в пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, на которой руководитель проекта "Диалог с миром" ответит на вопросы журналистов и поклонников, а после покажет в одном из кинотеатров фильм "Вокруг света".

Сейчас Леонид Круглов работает над созданием фильма о легендарном маршруте Семёна Дежнёва "Великий Северный Путь", в съёмках которого принял участие Фёдор Конюхов, первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли. В Омске съёмочная группа снимет сюжет о "Чертёжной книге Сибири" Семёна Ремезова, который войдёт в общий хронометраж фильма, повествующего о путешествии вглубь истории вдоль арктических широт нашей страны.

Встреча с путешественником состоится во вторник, 24 января, в 11.00 в пресс-центре "МКР-Медиа" (улица Омская, 215). Заявки для участия необходимо подать по эл. почте press@mkrmedia.ru или по телефону +7 (3812) 90-60-10. Наши читатели тоже могут принять участие в пресс-конференции, задав свои вопросы в комментариях. Они также будут озвучены Леониду Круглову.

Повторивший "кругосветку" Крузенштерна путешественник приедет в Омск

r Теги  •  #Леонид Круглов #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #фильм

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич нашёл на улице почти 1000 патронов  •  сегодня, 11:30
В Омск приедет знаменитый гитарист-виртуоз  •  сегодня, 10:30  •  
В омском сквере Молодожёнов на девушку напал "Квазимодо"  •  сегодня, 08:18
В Омской области не платили работникам строительной компании  •  сегодня, 07:51
В Омске будут судить попавшегося на взятке таможенника  •  сегодня, 07:16
Магнитогорский "Металлург" взял реванш у "Авангарда"  •  вчера, 22:58  •  
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон