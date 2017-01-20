Омичей приглашают на встречу с известным путешественником

В Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится встреча со знаменитым путешественником Леонидом Кругловым, который снимает в нашем городе сюжет для своего фильма.

24 января по приглашению "Центра развития туризма "Увлечен и Я" в Омск приедет путешественник, член Русского географического общества, режиссёр-документалист Леонид Круглов.

В этот день в пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, на которой руководитель проекта "Диалог с миром" ответит на вопросы журналистов и поклонников, а после покажет в одном из кинотеатров фильм "Вокруг света".

Сейчас Леонид Круглов работает над созданием фильма о легендарном маршруте Семёна Дежнёва "Великий Северный Путь", в съёмках которого принял участие Фёдор Конюхов, первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли. В Омске съёмочная группа снимет сюжет о "Чертёжной книге Сибири" Семёна Ремезова, который войдёт в общий хронометраж фильма, повествующего о путешествии вглубь истории вдоль арктических широт нашей страны.

Встреча с путешественником состоится во вторник, 24 января, в 11.00 в пресс-центре "МКР-Медиа" (улица Омская, 215). Заявки для участия необходимо подать по эл. почте press@mkrmedia.ru или по телефону +7 (3812) 90-60-10. Наши читатели тоже могут принять участие в пресс-конференции, задав свои вопросы в комментариях. Они также будут озвучены Леониду Круглову.