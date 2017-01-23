В Омске зафиксированы случаи заражения свиным гриппом 

В целом по Омской области снижается уровень заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщил Роспотребнадзор, за прошедшую неделю в Омске уровень заболевания гриппом и ОРВИ снизился в 2,6 раза. Согласно последним данным, в городе и области зафиксированы более 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ – на 44,7 процентов выше эпидемиологического порога.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 40 заболеваний гриппом – 37 случаев гонконгского гриппа, 2 свиного и один случай гриппа В.

Отметим, что больше всего заболеванию гриппом и ОРВИ подвержены дети от 7 до 14 лет и подростки от 15 лет.