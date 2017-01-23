В Омске зафиксированы случаи заражения свиным гриппом 
Общество  •  23 января 2017, 21:57, последнее обновление 23 января 2017, 22:20  •  печать

В Омске зафиксированы случаи заражения свиным гриппом 

Автор: Роман Зубрилов

В целом по Омской области снижается уровень заболевания гриппом и ОРВИ. 

Как сообщил Роспотребнадзор, за прошедшую неделю в Омске уровень заболевания гриппом и ОРВИ снизился в 2,6 раза. Согласно последним данным, в городе и области зафиксированы более 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ – на 44,7 процентов выше эпидемиологического порога.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 40 заболеваний гриппом – 37 случаев гонконгского гриппа, 2 свиного и один случай гриппа В.

Отметим, что больше всего заболеванию гриппом и ОРВИ подвержены дети от 7 до 14 лет и подростки от 15 лет.

Правительство Омской области пока не планирует объявлять карантин из-за гриппа

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области превысила эпидемический порог

r Теги  •  #заболеваемость гриппом и ОРВИ #свиной грипп

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