Омский фотограф во сне решил начать путешествие в Исландию

Омский фотограф Аким Закиров в социальных сетях разместил пост, в котором сообщил, что намерен отправиться в путешествие. Скорее всего, для поездки будет выбрана Исландия. Для этого он хочет купить старенький микроавтобус и уже ищет спонсоров. По словам Закирова, идея реализовать мечту пришла ему во сне.

Ранее в 2014 году Аким Закиров совершил путешествие в Стамбул на Mercedes-Benz w123 1976 года. О своей поездке Закиров рассказал в программе "Зелёный коридор" на телеканале "Продвижение".