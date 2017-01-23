Омский фотограф во сне решил начать путешествие в Исландию
Общество  •  23 января 2017, 07:40, последнее обновление 23 января 2017, 10:05  •  печать

Омский фотограф во сне решил начать путешествие в Исландию

Автор: Василий Епанчинцев

Омич ищет спонсоров, чтобы купить для путешествия старенький микроавтобус.

Омский фотограф Аким Закиров в социальных сетях разместил пост, в котором сообщил, что намерен отправиться в путешествие. Скорее всего, для поездки будет выбрана Исландия. Для этого он хочет купить старенький микроавтобус и уже ищет спонсоров. По словам Закирова, идея реализовать мечту пришла ему во сне.

 

Ранее в 2014 году Аким Закиров совершил путешествие в Стамбул на Mercedes-Benz w123 1976 года. О своей поездке Закиров рассказал в программе "Зелёный коридор" на телеканале "Продвижение".

 

 

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r Теги  •  #Исландия #путешествие

Комментарии

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Лариса Савельева  •  23 января 2017, 08:45

Вот так сны, прямо позавидуешь! Только как он до Исландии доедет на автобусе, она же остров! Или это не важно, главное до Франции, а там от берега как нибудь другой сон поможет )

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