На развитии омских парков сэкономят

Подводя итоги 2016 года, директор муниципального предприятия "Парк культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ" (в МП помимо парка имени 30 лет ВЛКСМ также входят парк "Советский", сад "Сибирь", парк имени 30 лет Победы) Константин Лукашевич отметил, что развитие муниципальных парков идёт согласно концепции, разработанной до 2020 года.



Одним из главных событий минувшего года он назвал перенос главной городской ёлки в парк имени 30 лет ВЛКСМ и проведение там серии новогодних и рождественских мероприятий: "Цель, которую мы преследовали по новогодним мероприятиям, мы выполнили. В этом году во всех городских парках планируется отмечать все красные дни календаря. При этом формат проведения праздничных мероприятий изменится: он предполагает расширение пространства и наполнение его событиями по возрасту участников мероприятия", - прокомментировал Лукашевич.



Всего в прошлом году финансирование муниципального предприятия составило 27,5 млн рублей, из которых 10 млн - это свои средства, 16 млн - инвестиции, 420 тыс. руб. - полученные гранты. В частности на эти средства в парке имени 30 лет ВЛКСМ была построена лыжероллерная трасса, сантехнический модуль, два новых аттракциона, в Советском парке была облагорожена площадка возле танцевальной зоны, реконструирована главная площадка, а также возведён забор со стороны улицы Андрианова и обустроена парковка для автотранспорта.



В 2017 году планируется продолжить в парке имени 30 лет ВЛКСМ работу с зелёными насаждениями и начать благоустройство большого озера площадью 20 тыс. кв. метров: "Его надо очистить, чтобы создать комфортную зону рядом с водоёмом. Делать мы это планируем поэтапно, даже не через год, но первых результатов мы достигнем уже в этом году".



Кроме этого, планируется приобретение новых аттракционов на 3 млн руб. в два парка (имени 30 лет ВЛКСМ и Советский), реконструкция фонтана у детской площадки в парке имени 30 лет ВЛКСМ и смена освещения на лыжероллерной трассе. В Советском парке будет проведена реконструкция аллеи и танцевальной веранды. Всего на развитие муниципальных парков в этом году будет выделено 18,3 млн руб. (8 млн - свои средства, 8 - инвесторы, и 2 - гранты).