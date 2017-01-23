Бессмертный полк в Омске может поменять маршрут 

Планируется, что конечной точкой шествия участников акции в этом году станет парк Победы.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель директора департамента культуры мэрии Омска Владимир Демченко, акция, которая ежегодно проводится по всей России в День Победы, 9 мая, может сменить маршрут. Сделать конечной точкой акции парк Победы предложил городской департамент культуры.

Мы хотим, что Бессмертный полк дошёл от Соборной площади в парк Победы, и участники акции символично возложили цветы и венки тем, кому каждый из нас эмоционально выражает чувства в портрете. Это место памяти в городе, - прокомментировал Демченко.

Скорее всего, как отметили в мэрии, для этого на несколько часов придётся полностью перекрыть Ленинградский мост, что не составит труда, ведь "9 мая бывает раз в год".