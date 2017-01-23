На минувшей неделе пробки в Омске не превысили 7 баллов

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на минувшей неделе максимальная загруженность дорог Омска оценивалась в 7 баллов из 10.

Максимальные пробки в 7 баллов были зафиксированы на прошлой неделе в Омске дважды: вечерами во вторник и среду. В другие дни они не превышали 6 баллов. В субботу и воскресенье светофор "Яндекс.Пробок" показывал 3 и 2 балла соответственно.

Так, самая длинная пробка растянулась в четверг утром от Медицинской академии до улицы Фрунзе - на 5,4 км. Автомобилисты простояли в ней чуть больше часа.

В понедельник, 16 января, и во вторник, 17 января, утром заторы образовались на проспекте Мира и улице Красный Путь, от улицы Химиков до 7-й Северной. В пятницу утром пробка была зафиксирована на участке от улицы Конева, на мосту имени 60-летия Победы, на улице Фрунзе, а также от поворота к ТК "Континент" до Фрунзенского моста. Вечером этого дня затор образовался на Фрунзенском мосту, от улицы Маршала Жукова до Бульварной улицы.

Отметим, что сегодня утром, 23 января, максимальная загруженность омских дорог составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.