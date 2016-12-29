Общественный транспорт Омска "застрял" в пробках на 220 часов 

Как пояснили специалисты, общественный транспорт в этом году приходил с опозданием по двум основным причинам - пробки и ДТП.

В 2016 году в информационно-справочную службу "Центртранс" поступило 1068 обращений от жителей Омска с жалобами на работу общественного транспорта. Из них в 580 случаях омичей не устроил интервал движения общественного транспорта, а в 246 - культура обслуживания. Как отмечают в департаменте транспорта, к нарушению регулярности движения в большинстве случаев приводят дорожные пробки и ДТП. Всего в этом году было 422 таких случая - это порядка 220 часов простоя.

- Приоритетом является обеспечение потребности населения в качественных услугах при безусловном выполнении требований действующего законодательства и условий заключенных договоров как организатором перевозок, так и перевозчиками, независимо от формы собственности, - отметил Алексей Мартыненко.- Качество перевозок должно улучшиться благодаря не только мероприятиям по оптимизации городской маршрутной сети, но и улучшению качества обслуживания пассажиров, технического и санитарного состояния, экипировки транспортных средств.