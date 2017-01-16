Улица Конева в Омске бьёт рекорды по количеству дорожных пробок

Три из пяти самых длинных заторов на прошлой неделе в Омске образовались на улице Конева.

Как сообщили сегодня в компании "Яндекс", на первой рабочей неделе года максимальная загруженность дорог в Омске составила 7 баллов. Она была отмечена вечерами в понедельник, среду и пятницу. В другие будние дни светофор "Яндекс.Пробок" показал максимум 6 баллов. Напомним, что на последней, предновогодней, неделе года пробки были по 9 баллов.

Так, самая длинная пробка прошлой недели была зафиксирована в пятницу. Она растянулась на 6,8 км по мосту имени 60-летия Победы, улице Фрунзе, Фрунзенскому мосту и улице Маршала Жукова. Днём ранее автомобилисты полтора часа простояли на улицах проспект Мира, Красный Путь, а также от проспекта Культуры до 7-й Северной улицы. Сразу три крупных затора были зафиксированы на улице Конева утром 9, 11 и 13 января. Чтобы добраться до работы, омичам понадобилась около двух часов.

Добавим также, что сегодня утром, 16 января, максимальная загруженность составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.