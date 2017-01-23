Омские госавтоинспекторы устроят «охоту» на автолюбителей с детьми
Общество  •  22 января 2017, 21:12, последнее обновление 22 января 2017, 21:23  •  печать

Омские госавтоинспекторы устроят «охоту» на автолюбителей с детьми

Автор: Виктория Стрельникова

Завтра начнется профилактический рейд "Ребёнок – главный пассажир!". Под пристальным вниманием омских госавтоинспекторов окажутся автолюбители с детьми в машине. Родителей, не обеспечивших безопасность ребёнка в авто, будут ловить у торговых центров, общеобразовательных учреждений, а также в местах массового скоплений людей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23 января состоится профилактический рейд "Ребёнок – главный пассажир". Направлен он на выявление нарушений при перевозке детей в салонах автомобилей. Родители, не обеспечившие безопасность своих детей, будут привлечены к административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в целом всё больше родителей заботятся о безопасности своего ребёнка в автомобиле, перевозя его в удерживающем устройстве. Но до сих пор некоторые водители относятся к вопросам перевозки детей слишком легкомысленно. При авариях с резким изменением направления или внезапной остановкой автомобиля ребёнок, не зафиксированный в автомобиле, получает травмы намного более серьёзные, чем взрослый человек. Вероятность смертельного исхода повышается, если перед аварией он стоял на коленях или смотрел в заднее стекло. Но надеяться на ремни безопасности, рассчитанные на взрослого человека, не стоит. Они могут как травмировать ребёнка, поскольку проходят в область шеи, так и просто не сработать, ибо чадо может выскользнуть из-под них под действием удара.

Основные места, в которых полицейские планируют ловить нарушителей, – крупные торговые центры, образовательные учреждения и места массового скопления людей.

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r Теги  •  #авария #ГИБДД #рейд

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