Омский подросток сел за руль пьяным и попал в ДТП

Сегодня ранним утром сотрудники омской ГИБДД выезжали на дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал 17-летний омич, не имеющий водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек на автомобиле "Мазда" ехал по ул. Ленина в р. п. Шербакуль в направлении ул. Маяковского. Возле дома № 34 машину вынесло в кювет, где она опрокинулась.
Как выяснилось, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с пассажиром иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.
Таким подросткам нужно водительское удостоверение в будущем не выдавать вообще никогда. Пусть ездит на троллейбусе.
Да, сейчас подростки интересные, они не о чем не думают, делают что им хочется.
Родители не доглядели и за ребенком и за доступностью к авто. Хорошо что так обошлось, могло быть и хуже.
Хорошо, что все живы, а родителям, из за того, что допустили подобную ситуацию, придется потратить солидную сумму на ремонт авто.