Омский подросток сел за руль пьяным и попал в ДТП
Происшествия  •  22 января 2017, 15:59, последнее обновление 22 января 2017, 16:03  •  печать

Омский подросток сел за руль пьяным и попал в ДТП

Автор: Виктория Стрельникова

В поселке Шербакуль Омской области ранним утром произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал нетрезвый 17-летний подросток. Парень не справился с управлением и вылетел в кювет.

Сегодня ранним утром сотрудники омской ГИБДД выезжали на дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал 17-летний омич, не имеющий водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек на автомобиле "Мазда" ехал по ул. Ленина в р. п. Шербакуль в направлении ул. Маяковского. Возле дома № 34 машину вынесло в кювет, где она опрокинулась.

Как выяснилось, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с пассажиром иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.

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r Теги  •  #ДТП #полиция #пьяный водитель

Комментарии

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Андрей Воловик  •  22 января 2017, 20:34

Таким подросткам нужно водительское удостоверение в будущем не выдавать вообще никогда. Пусть ездит на троллейбусе.

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Наталья Нестерова  •  22 января 2017, 18:32

Да, сейчас подростки интересные, они не о чем не думают, делают что им хочется.

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Николай Лом  •  22 января 2017, 16:32

Родители не доглядели и за ребенком и за доступностью к авто. Хорошо что так обошлось, могло быть и хуже.

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Юля Пучкова  •  22 января 2017, 17:06

Хорошо, что все живы, а родителям, из за того, что допустили подобную ситуацию, придется потратить солидную сумму на ремонт авто.

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