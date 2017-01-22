Омский подросток сел за руль пьяным и попал в ДТП

В поселке Шербакуль Омской области ранним утром произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал нетрезвый 17-летний подросток. Парень не справился с управлением и вылетел в кювет.

Сегодня ранним утром сотрудники омской ГИБДД выезжали на дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал 17-летний омич, не имеющий водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек на автомобиле "Мазда" ехал по ул. Ленина в р. п. Шербакуль в направлении ул. Маяковского. Возле дома № 34 машину вынесло в кювет, где она опрокинулась.

Как выяснилось, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с пассажиром иномарки доставлен в больницу. Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.