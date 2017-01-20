Омский аэропорт четыре года не платил за землю

Получив в аренду земельный участок, где размещается коммерческий склад, предприятие с 2012 года перестало платить за его аренду. Бюджет города недополучил почти 750 тыс. руб.

В 2007 году Омский аэропорт получил в аренду на 25 лет земельный участок, на котором располагается коммерческий склад организации по адресу ул. Транссибирская, 9. С сентября 2012 года аэропорт аренду платить перестал. Четыре года назад плата составляла чуть менее 25 тыс. руб. в месяц. Позже произошло повышение, и с мая 2016 года арендная плата составила 36 457,96 руб.

В департаменте имущественных отношений Омска подсчитали сумму набежавшего долга и выяснили - Омский аэропорт с сентября 2012 по сентябрь 2016 годов должен заплатить в бюджет 745 тыс. руб. С этим требованием чиновники обратились в Арбитражный суд Омской области.

Ответчик требования городской администрации не признавал, ведь был пропущен трёхгодичный срок исковой давности. Суд внял аргументам представителей аэропорта и снизил сумму исковых требований. Аэропорт должен заплатить не за четыре года, а за три - 571 тыс. руб. И ещё почти 23 тыс. руб. пени. Но пока решение в законную силу не вступило.