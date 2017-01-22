В Омске священнослужители померялись силами с чиновниками
Общество  •  21 января 2017, 23:36, последнее обновление 22 января 2017, 00:45  •  печать

В Омске священнослужители померялись силами с чиновниками

Автор: Александр Арефьев

В субботу в Омске прошли состязания по хоккею с мячом, в которых померялись силами чиновники и священнослужители.

Как сообщает НГС, 21 января в "Птичьей гавани" за победу в хоккее с мячом сразились 23 команды, в составе которых были сотрудники администрации Омска, областного правительства и епархии, — чиновники и священники в валенках и с клюшками бегали за цветным мячом по полю."Необычно выглядели представители епархии, которые пришли на открытие в рясах и с клюшками. Но для игры они переоделись в более удобную одежду. В составе команды священнослужителей был пресс-секретарь Омской епархии отец Илья Багаев. Он играл в высокой черной шапке, красном шарфе и, как и другие члены его команды, в жилетке с надписью «Омская епархия»", - отмечают журналисты. Лидерами соревнований стали сотрудники областного министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий. На втором месте оказалась команда Главного управления внутренней политики области, на третьем — министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

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Фото Ильи Петрова

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r Теги  •  #священник #хоккей

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