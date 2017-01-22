В Омске священнослужители померялись силами с чиновниками

Как сообщает НГС, 21 января в "Птичьей гавани" за победу в хоккее с мячом сразились 23 команды, в составе которых были сотрудники администрации Омска, областного правительства и епархии, — чиновники и священники в валенках и с клюшками бегали за цветным мячом по полю."Необычно выглядели представители епархии, которые пришли на открытие в рясах и с клюшками. Но для игры они переоделись в более удобную одежду. В составе команды священнослужителей был пресс-секретарь Омской епархии отец Илья Багаев. Он играл в высокой черной шапке, красном шарфе и, как и другие члены его команды, в жилетке с надписью «Омская епархия»", - отмечают журналисты. Лидерами соревнований стали сотрудники областного министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий. На втором месте оказалась команда Главного управления внутренней политики области, на третьем — министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

1 / 37 • Фото - 1

Фото Ильи Петрова