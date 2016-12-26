В омской "Птичьей гавани" открылся социальный каток
Общество  •  26 декабря 2016, 08:47, последнее обновление 26 декабря 2016, 08:49  •  печать

В омской "Птичьей гавани" открылся социальный каток

Автор: Василий Епанчинцев

В природном парке открылась площадка для бесплатного катания на коньках.

Социальные катки появятся во всех городских округах, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Такие площадки действуют на стадионах "Авангард" и "Сибирский нефтяник". Готовится к открытию каток в Аграрном университете.

В новом формате в этом году действует территория природного парка "Птичья гавань", - заявил министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. - Здесь организовано много интересных интерактивных вещей. Это – хоккей с мячом на валенках, расширенный каток, лыжная трасса двух видов, катание на собачках. Всё это входит в ту тематику, которая предоставлена сегодня людям. Очень хочется, чтобы как можно больше омичей посетило мероприятия на этих площадках, потому что мы действительно старались.

Прокат коньков, питание и раздевалку удалось организовать в сотрудничестве с молодыми предпринимателями. Также свою поддержку оказали волонтёры. В "Птичьей гавани" социальный каток работает второй год подряд. По традиции для катания на лыжах проложена лыжня.

Стандартный режим работы - до десяти вечера. В это время горит прожектор, лыжня освещается, но, думаю, мы продлим его работы и до более позднего времени. Есть в "Птичьей Гавани" и прокат коньков, лыж. И очень демократические цены. Мы посмотрели, проанализировали и сделали самые минимальные цены в городе, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Омской области Александр Винокуров.

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r Теги  •  #каток #Птичья гавань

Комментарии

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Антон Никольский  •  26 декабря 2016, 10:11

Чего-то, по-моему, слегка нагловато ставить в заслугу то, что деньги не берут за выход на лёд.

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