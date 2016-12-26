В омской "Птичьей гавани" открылся социальный каток

Социальные катки появятся во всех городских округах, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Такие площадки действуют на стадионах "Авангард" и "Сибирский нефтяник". Готовится к открытию каток в Аграрном университете.

В новом формате в этом году действует территория природного парка "Птичья гавань", - заявил министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. - Здесь организовано много интересных интерактивных вещей. Это – хоккей с мячом на валенках, расширенный каток, лыжная трасса двух видов, катание на собачках. Всё это входит в ту тематику, которая предоставлена сегодня людям. Очень хочется, чтобы как можно больше омичей посетило мероприятия на этих площадках, потому что мы действительно старались.

Прокат коньков, питание и раздевалку удалось организовать в сотрудничестве с молодыми предпринимателями. Также свою поддержку оказали волонтёры. В "Птичьей гавани" социальный каток работает второй год подряд. По традиции для катания на лыжах проложена лыжня.