Правительство Омской области сыграет в хоккей в валенках
Политика  •  18 января 2017, 12:46, последнее обновление 18 января 2017, 12:58  •  печать

Правительство Омской области сыграет в хоккей в валенках

Автор: Василий Епанчинцев

Чиновники намерены устроить хоккейный турнир в "Птичьей гавани".

Сотрудники региональных министерств 21 января сыграют в "Птичьей гавани" в хоккей в валенках, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В турнире примут участие команды из восьми человек. Играть будут теннисным мячиком два периода по десять минут. При этом вратарь играет без клюшки.

Инициаторами проведения турнира стали министерства спорта и экологии. Аналогичные соревнования прошли в Омской области в минувшие выходные в рамках Всероссийского дня снега.

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r Теги  •  #правительство Омской области #хоккей в валенках

Комментарии

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Виктор Вайз  •  18 января 2017, 14:07

Звучит настолько же инновационно, насколько и бредово))) - а почему не сыграть в футбол с шестом и на лыжах? или прыжки со штангой в бассейн?

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