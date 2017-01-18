Правительство Омской области сыграет в хоккей в валенках

Сотрудники региональных министерств 21 января сыграют в "Птичьей гавани" в хоккей в валенках, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В турнире примут участие команды из восьми человек. Играть будут теннисным мячиком два периода по десять минут. При этом вратарь играет без клюшки.
Инициаторами проведения турнира стали министерства спорта и экологии. Аналогичные соревнования прошли в Омской области в минувшие выходные в рамках Всероссийского дня снега.
Звучит настолько же инновационно, насколько и бредово))) - а почему не сыграть в футбол с шестом и на лыжах? или прыжки со штангой в бассейн?