В Омске изменили режим работы светофора у ТЦ "Континент"

У светофорного объекта по улице 70 лет Октября разделены транспортные и пешеходные потоки.

Изменения внесены, чтобы исключить конфликт "транспорт-пешеход". Теперь вместо двух фаз там организовано трёхфазное регулирование дорожным движением. В первой фазе осуществляет движение транспорт по улице 70 лет Октября, во второй - со стороны ТЦ "Континент", а в третьей - пешеходы.

По словам специалистов, самое главное, что нововведения не ухудшили условия движения по основной магистрали - улице 70 лет Октября. Длительность разрешающего сигнала светофора для транспорта по улице 70 лет Октября не изменилась, а время разрешающего сигнала светофора, ранее предназначенное для выезда с ТЦ "Континент", поделено с пешеходами.