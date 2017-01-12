Омичам предлагают выбрать места для новых светофоров

Уже сейчас горадминистрация строит планы на 2018 год по исполнению "Титульного списка первоочередных светофорных объектов для устройства на улично-дорожной сети города Омска". По данным департамента транспорта горадминистрации, на сегодняшний день насчитывается 91 участок улично-дорожной сети, где необходимо поставить светофор. Однако в конечный список попадёт значительно меньше мест.
На общественное обсуждение предлагается вынести установку светофоров на 12 наиболее аварийных участках:
- улица Дианова, ООТ "Звёздная";
- проспект Маркса, ООТ "Рождественского";
- улица 70 лет Октября, в районе дома № 16;
- улица Волгоградская - дорога, ведущая к улице 1-я Солнечная;
- улица Светловская, в районе дома № 10 (микрорайон "Уютный");
- улица 1-я Заводская - улица Заводская;
- улица 2-я Восточная - улица 35 лет Советской Армии;
- улица Степанца, ООТ "Больница";
- улица Пушкина - улица Лермонтова;
- улица Орджоникидзе - улица Октябрьская;
- улица 22 Декабря, ООТ "Магазин "Немецкий посёлок";
- улица Химиков, ООТ "Театр "Студия Любови Ермолаевой".
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