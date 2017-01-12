Омичам предлагают выбрать места для новых светофоров

В мэрии Омска составляют список мест расположения светофорных объектов, которые будут построены только в 2018 году. Свои предложения могут внести и горожане.

Уже сейчас горадминистрация строит планы на 2018 год по исполнению "Титульного списка первоочередных светофорных объектов для устройства на улично-дорожной сети города Омска". По данным департамента транспорта горадминистрации, на сегодняшний день насчитывается 91 участок улично-дорожной сети, где необходимо поставить светофор. Однако в конечный список попадёт значительно меньше мест.

На общественное обсуждение предлагается вынести установку светофоров на 12 наиболее аварийных участках:

- улица Дианова, ООТ "Звёздная";

- проспект Маркса, ООТ "Рождественского";

- улица 70 лет Октября, в районе дома № 16;

- улица Волгоградская - дорога, ведущая к улице 1-я Солнечная;

- улица Светловская, в районе дома № 10 (микрорайон "Уютный");

- улица 1-я Заводская - улица Заводская;

- улица 2-я Восточная - улица 35 лет Советской Армии;

- улица Степанца, ООТ "Больница";

- улица Пушкина - улица Лермонтова;

- улица Орджоникидзе - улица Октябрьская;

- улица 22 Декабря, ООТ "Магазин "Немецкий посёлок";

- улица Химиков, ООТ "Театр "Студия Любови Ермолаевой".