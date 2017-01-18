В 2018 году в Омске появится пять новых светофоров

В городе в первую очередь нужно установить 12 светофоров, но в бюджете есть деньги только на пять.

Накануне в омском городском пресс-клубе рассказали о том, где в 2018 году появятся новые светофоры, сообщает omskgazzeta.ru. Всего требуется установить в первую очередь светофоры на 12 участках, но в бюджете заложено финансирование только пяти из них. Регулировщики появятся на улице Дианова в районе остановки "Звёздная", на проспекте Карла Маркса в районе остановки "Рождественского", на улице 70 лет Октября в районе дома № 16, на улице Волгоградской на участке, ведущем к улице 1-я Солнечная, на улице Светловская в районе дома № 10.

В 2017 году запланирована установка светофоров на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова (транспортно-пешеходный светофор), на пересечении улиц Химиков, 4-й Поселковой и ХХ Партсъезда (транспортно-пешеходный светофор), на пересечении улиц Дианова и Комкова (транспортно-пешеходный светофор), по проспекту Королёва в районе остановки общественного транспорта "Поликлиника № 4" (пешеходный светофор), по проспекту Мира в районе школы искусств № 12 (пешеходный светофор).

Всего в городе требуется установить 91 светофор.