Мэрия Омска планирует вывезти за зиму 500 тыс. кубометров снега
Общество  •  20 января 2017, 12:30, последнее обновление 20 января 2017, 12:31  •  печать

Мэрия Омска планирует вывезти за зиму 500 тыс. кубометров снега

Автор: Василий Епанчинцев

В администрации города подсчитали, сколько снега покинет Омск этой зимой.

В период зимы 2016-2017 годов специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства с омских дорог вывезли более 300 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. За минувшие сутки было задействовано 350 единиц техники, а уборка снега выполнялась на территории всех административных округов, в том числе на улицах 70 лет Октября, Ватутина, Путилова, Комарова, Невского, Маяковского, Рождественского, Лобкова, Серова, Кирова, Масленникова, 75-й Гвардейской бригады, Волкова, Химиков, Нефтезаводской, 10 лет Октября, 24-й Северной, Томской, Пушкина, Чокана Валиханова, Омской, Герцена, Фрунзе, Куйбышева, Гагарина, проспектах Маркса и Королёва.

Всего за зиму в мэрии Омска рассчитывают вывезти из города более 500 тыс. кубометров снега.

В мэрии Омска владельцам частных домов напомнили, что они должны вывозить снег

Омских детей накрыло лавиной снега. Реакция американских СМИ

r Теги  •  #вывоз снега #департамент городского хозяйства

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич украл с кладбища ограду, чтобы продать  •  сегодня, 14:31
Стало известно, какие омские фирмы в 2017 году проверит трудовая инспекция  •  сегодня, 14:15
За один месяц омичи заплатили почти 14 млрд руб. налогов  •  сегодня, 13:57
Минфин составил топ-10 налогоплательщиков в бюджет Омской области  •  сегодня, 13:10
Омичам предлагают создать арт-объекты из стульев   •  сегодня, 13:00
Омич нашёл на улице почти 1000 патронов  •  сегодня, 11:30
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон