Мэрия Омска планирует вывезти за зиму 500 тыс. кубометров снега

В период зимы 2016-2017 годов специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства с омских дорог вывезли более 300 тыс. кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. За минувшие сутки было задействовано 350 единиц техники, а уборка снега выполнялась на территории всех административных округов, в том числе на улицах 70 лет Октября, Ватутина, Путилова, Комарова, Невского, Маяковского, Рождественского, Лобкова, Серова, Кирова, Масленникова, 75-й Гвардейской бригады, Волкова, Химиков, Нефтезаводской, 10 лет Октября, 24-й Северной, Томской, Пушкина, Чокана Валиханова, Омской, Герцена, Фрунзе, Куйбышева, Гагарина, проспектах Маркса и Королёва.

Всего за зиму в мэрии Омска рассчитывают вывезти из города более 500 тыс. кубометров снега.