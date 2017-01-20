В мэрии Омска владельцам частных домов напомнили, что они должны вывозить снег
Общество  •  20 января 2017, 11:50  •  печать

В мэрии Омска владельцам частных домов напомнили, что они должны вывозить снег

Автор: Василий Епанчинцев

В администрации города начали готовиться к весеннему паводку.

В городских округах создаются противопаводковые комиссии, окружные технические инспекции усиливают контроль за вывозом снега предпринимателями и жителями кварталов частной застройки, сообщает пресс-служба администрации города. Чиновники опасаются, что подтопление территории может случится из-за того, что предприятия и собственники жилых помещений не вывозят снег на полигоны. Убранный снег складируется на обочине дорог и других непредназначенных для этого местах, что является нарушение правил благоустройства.

Особую тревогу вызывает частный сектор, где владельцы домов зачастую забывают убирать снег. "Хозяйствующие субъекты, а также домовладельцы в частном секторе обязаны самостоятельно выполнять работы по благоустройству своих территорий, в частности, в зимнее время убирать снег и вывозить его на предназначенные для этого места складирования, — заявил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Юрий Бибик. — Эта обязанность определена Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска".

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r Теги  •  #вывоз снега #частный сектор

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