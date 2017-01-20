Омских детей накрыло лавиной снега. Реакция американских СМИ
Общество  •  20 января 2017, 12:13  •  печать

Омских детей накрыло лавиной снега. Реакция американских СМИ

Автор: Владимир Сахно

Американские СМИ опубликовали видеозапись, на которой пранкер засыпает омских детей снегом. 

Сразу несколько американских интернет-порталов опубликовали видеозапись зимних развлечений омичей. "Шутник ударил по дереву, чтобы засыпать детей удивительным количеством снега", - сообщает портал UPI.com.


Man kicks tree causing huge amounts of snow to...Newsflare

Видео было снято в среду, 18 января, в районе 4-й Енисейской улицы города Омска. По реакции детей можно предположить, что они были готовы к такой шутке.

Отметим, что это не первый случай, когда омское видео попадает в зарубежные СМИ. Так в июле прошлого года интернет-порталы Латинской Америки растиражировали видеозапись НЛО, сделанную в Омской области. Кроме того, согласно данным исследования, Омская область оказалась в числе 30 российских регионов, интересующих англоязычных журналистов. 

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r Теги  •  #видео #дети #зарубежные СМИ #снег

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