Омских детей накрыло лавиной снега. Реакция американских СМИ

Сразу несколько американских интернет-порталов опубликовали видеозапись зимних развлечений омичей. "Шутник ударил по дереву, чтобы засыпать детей удивительным количеством снега", - сообщает портал UPI.com.



Man kicks tree causing huge amounts of snow to...Newsflare

Видео было снято в среду, 18 января, в районе 4-й Енисейской улицы города Омска. По реакции детей можно предположить, что они были готовы к такой шутке.

Отметим, что это не первый случай, когда омское видео попадает в зарубежные СМИ. Так в июле прошлого года интернет-порталы Латинской Америки растиражировали видеозапись НЛО, сделанную в Омской области. Кроме того, согласно данным исследования, Омская область оказалась в числе 30 российских регионов, интересующих англоязычных журналистов.