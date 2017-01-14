Подозреваемый во взятке судья Москаленко покончил жизнь самоубийством - СМИ

Об этом сегодня, 14 января, сообщили несколько омских СМИ со ссылкой на свои источники. По данным издания "ВОмске", тело повесившегося Москаленко нашли утром в парке им. 300-летия Омска. Официальных комментариев силовиков по этому поводу пока нет, однако ранее омское управление МВД сообщало, что группа лыжников обнаружила повесившегося на дереве пожилого мужчину в лыжной форме, рядом с ним находились лыжи.

Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде прошлым летом. На него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Москаленко рассматривал дело Берга с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе, после чего уголовное преследование в отношении него было завершено. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома.