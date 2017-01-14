Подозреваемый во взятке судья Москаленко покончил жизнь самоубийством - СМИ
Происшествия  •  14 января 2017, 16:51, последнее обновление 14 января 2017, 17:04  •  печать

Подозреваемый во взятке судья Москаленко покончил жизнь самоубийством - СМИ

Автор: Екатерина Криль

Сергей Москаленко, которому предъявили обвинение во взяточничестве, свёл счёты с жизнью.

Об этом сегодня, 14 января, сообщили несколько омских СМИ со ссылкой на свои источники. По данным издания "ВОмске", тело повесившегося Москаленко нашли утром в парке им. 300-летия Омска. Официальных комментариев силовиков по этому поводу пока нет, однако ранее омское управление МВД сообщало, что группа лыжников обнаружила повесившегося на дереве пожилого мужчину в лыжной форме, рядом с ним находились лыжи.

Сергей Москаленко был отстранён от работы в Куйбышевском районном суде прошлым летом. На него завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга. Москаленко рассматривал дело Берга с 2010 по 2015 годы. В октябре 2015-го застреленного предпринимателя нашли в лесополосе, после чего уголовное преследование в отношении него было завершено. Через месяц после этого на самого Сергея Москаленко было совершено нападение в подъезде его дома.

Омскому судье Сергею Москаленко предъявили обвинение во взятке

На пережившего покушение судью Москаленко заведено уголовное дело

r Теги  •  #взятка #Виктор Берг #Кировский районный суд #самоубийство #Сергей Москаленко
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Persona Grata  •  14 января 2017, 18:58

Хм!

Ответить
Последние новости
Омский аэропорт могут закрыть на три месяца из-за небезопасной электрики  •  сегодня, 15:09
В Омске у депутата горсовета арестовали автомобиль  •  сегодня, 10:27  •   4
"Авангард" всухую выиграл у "Северстали"  •  сегодня, 00:54  •   3  •  
Омичи опасаются падения досок с крыши пятиэтажки в центре города  •  вчера, 21:47  •   2
Авиарейс из Омска в Красноярск закрыт  •  вчера, 18:43  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь
Вавилон