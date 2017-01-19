Омский аэропорт исправил замечания Ростехнадзора, грозившие закрытием

С начала года Омский аэропорт устранил 123 из 139 выявленных замечаний к состоянию энергооборудования. Остальная часть нарушений будет исправлена в установленные сроки.
Масштабные работы по модернизации не повлияют на качество обслуживания пассажиров. Авиапредприятие продолжит работу в обычном режиме, - цитирует гендиректора аэропорта Сергея Зезюлю пресс-служба омского правительства.
Нарушения требований энергетической безопасности в здании Омского аэропорта были обнаружены в ходе декабрьской проверки Ростехнадзора. Гендиректор Сергей Зезюля получил предписание об устранении выявленных нарушений, на юрлицо было составлено административное дело, предполагающее наказание от крупного штрафа до приостановления деятельности на 90 дней.
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