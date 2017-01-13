Омский аэропорт поборется за звание лучшего в стране

На сайте avia.ru открылось голосование за лучшие аэропорты в рамках 3-й Национальной премии "Воздушные ворота России". За лучший аэропорт может проголосовать любой желающий.

Все транспортные узлы, представленные в голосовании, были разделены на три группы. Аэропорт "Омск-Центральный" претендует на звание лучшего в категории до 1 млн пассажиров. Конкуренцию ему составляют воздушные ворота Нижнего Новгорода, Оренбурга, Нижнекамска, Барнаула, Геленджика и Кирова.

Основная номинация "Лучший аэропорт" вручается с учётом категории и пропускной способности аэропортов. Оценка осуществляется по таким критериям, как качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее.

Финал премии пройдёт 8 февраля в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Отметим, что по итогам работы за 10 месяцев 2016 года в аэропорту "Омск-Центральный" было обслужено свыше 710,4 тыс. пассажиров, что на 9 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Так, с января по ноябрь на внутренних воздушных линиях было обслужено свыше 641,3 тыс. человек, что соответствует росту на 1 %. В то же время на международных воздушных линиях пассажирами стали свыше 69,1 тыс. человек - снижение на 53 %.