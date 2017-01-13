Омский аэропорт поборется за звание лучшего в стране
Общество  •  13 января 2017, 14:00, последнее обновление 13 января 2017, 14:00  •  печать

Омский аэропорт поборется за звание лучшего в стране

Автор: Варвара Козловская

Аэропорт "Омск-Центральный" номинирован на премию "Воздушные ворота России - 2017".

На сайте avia.ru открылось голосование за лучшие аэропорты в рамках 3-й Национальной премии "Воздушные ворота России". За лучший аэропорт может проголосовать любой желающий.

Все транспортные узлы, представленные в голосовании, были разделены на три группы. Аэропорт "Омск-Центральный" претендует на звание лучшего в категории до 1 млн пассажиров. Конкуренцию ему составляют воздушные ворота Нижнего Новгорода, Оренбурга, Нижнекамска, Барнаула, Геленджика и Кирова.

Основная номинация "Лучший аэропорт" вручается с учётом категории и пропускной способности аэропортов. Оценка осуществляется по таким  критериям, как качество обслуживания клиентов (пассажиров и авиакомпаний), операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и прочее.

Финал премии пройдёт 8 февраля в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Отметим, что по итогам работы за 10 месяцев 2016 года в аэропорту "Омск-Центральный" было обслужено свыше 710,4 тыс. пассажиров, что на 9 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Так, с января по ноябрь на внутренних воздушных линиях было обслужено свыше 641,3 тыс. человек, что соответствует росту на 1 %. В то же время на международных воздушных линиях пассажирами стали свыше 69,1 тыс. человек - снижение на 53 %.

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r Теги  •  #голосование #конкурс #омский аэропорт
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Комментарии

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Игорь Х  •  13 января 2017, 15:19

Конечно, "Омск-Центральный" может получить престижную премию, но для этого нужно вложить в инфраструктуру аэропорта немало денег...

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