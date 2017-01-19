Крещение Господне отмечают в омских колониях

Праздничные службы проходят не только в городских храмах, но и за высокими заборами.

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. Службы начались ещё накануне вечером, а сегодня омичи участвуют в обряде окунания.

Иордани оборудовали и в местах не столь отдалённых. Накануне в колонийском храме ИК-6 прошла праздничная служба, а заключённые смогли окунуться в освящённую воду.

С каждым годом всё больше осуждённых посещают православный храм, принимают участие в празднике Крещение Господне. В этом году в купель окунулись более 60 человек, - рассказал заместитель начальника ИК-6 Сергей Нечаев.

Праздник Крещение Господне установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Таинство крещения олицетворяет момент, когда люди впервые увидели, что в лице Иисуса Христа явился и Бог, и человек.

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Фото: Илья Петров